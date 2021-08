Musk en Bezos lijken satellietbedrijven tot fusies te dwingen

De plannen van ruimtepioniers Elon Musk en Jeff Bezos om duizenden satellieten in een baan om de aarde te brengen, dwingen bedrijven in die sector zich voor te bereiden op consolidatie. Het bedrag dat dit jaar met overnames, investeringen en joint ventures is gemoeid ligt met 3,6 miljard dollar (3,1 miljard euro) nu al hoger dan over heel 2020, meldt persbureau Bloomberg.

De miljarden dollars die bijvoorbeeld Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX in zijn Starlink-breedbandinternetdienst pompt, trekken de economische verhoudingen in de ruimtevaart scheef voor bedrijven als SES, de op één na grootste satellietexploitant ter wereld. De groei van streaming via glasvezelnetwerken raakt daarnaast de inkomsten van een andere tak van dat bedrijf, satelliettelevisie.

SES-topman Steve Collar is er zeker van dat “iedereen met iedereen” praat. Hij legt uit dat ruimtevaart in wezen een industrie is met vaste kosten. Dus schaalgrootte als gevolg van fusies kan financieel belangrijk zijn. Volgens Mark Dankberg, voorzitter van ViaSat, zijn er in de sector “zeker gesprekken” over fusies. Een van de redenen voor consolidatie zou zijn om te proberen meer kapitaal voor breedband vrij te spelen.

In de sector wordt de dreiging van Starlink, maar ook het satellietproject van techconcern Amazon waar Bezos de oprichter van is, nog gebagatelliseerd. Maar bedrijven passen zich ondertussen wel aan. Ondernemingen als Inmarsat, ViaSat, Eutelsat en Telesat zijn van plan satellieten te lanceren om hun eigen breedbanddiensten aan bedrijven en huishoudens aan te bieden. Maar elke lancering is een dure gok omdat klanten op andere technologieën kunnen overschakelen.

Topman Rajeev Suri van het Britse Inmarsat zei eerder al dat er naar verwachting veel potentiële samenwerkingspartners zijn, toen hij zijn plannen voor een nieuw netwerk ontvouwde. Daarbij worden net als in het Starlink-project van SpaceX satellieten in een relatief lage baan om de aarde gebracht.

Volgens kenners zouden bedrijven als het Luxemburg gesitueerde SES en het Franse Eutelsat er goed aan doen te fuseren. Vergeleken met het potentieel van Amazon en Musk om in de industrie te investeren zijn de bedrijven op zichzelf erg klein, zo klinkt het. Concurrentie tussen bedrijven en politieke gevoeligheden hebben fusies van satellietbedrijven, ondanks meerdere pogingen, vooralsnog tegengehouden.