Nederlandse bedrijven investeren meer in machines en vrachtauto’s

De Nederlandse bedrijfsinvesteringen zijn in juni opnieuw flink toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er door ondernemingen vooral meer geld gestoken in onder meer gebouwen, machines en bestel- en vrachtauto’s.

Alles bij elkaar werd er bijna een tiende meer geïnvesteerd. Het was daarmee de vierde maand op rij sinds het begin van de coronacrisis waarin de investeringen op jaarbasis een stijging lieten zien. Ten opzichte van juni 2019 lagen de investeringen ruim 5 procent hoger.

Dat bedrijven weer meer geld uitgeven hangt samen met het herstel van de economie. Het CBS meldde eerder deze week al dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid is, waarmee een einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de winter. Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei.