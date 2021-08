Fed komt niet bijeen in Jackson Hole, symposium nu via internet

De jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed) later deze maand wordt een samenkomst via internet. Het risico op coronabesmettingen in het plaatsje in de Amerikaanse staat Wyoming is volgens de organisatoren te groot. Traditioneel wordt het evenement gehouden in de vallei Jackson Hole, bij het bergachtige Grand Teton National Park.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve houdt op 27 augustus een toespraak over economische vooruitzichten. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de inflatiestrategie van de Fed. Een beleidsmaker van de Amerikaanse koepel van centrale banken zei eerder deze maand dat ze niet verwacht dat tijdens de bijeenkomst wordt bekendgemaakt dat de coronasteun wordt afgebouwd.

Het symposium van de Fed vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 28 augustus.