Noorse economie terug op niveau van voor de coronacrisis

De Noorse economie is in het tweede kwartaal teruggekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis. De versoepeling van lockdownmaatregelen zorgde voor een stijging van de uitgaven in het rijkste land van Scandinaviƫ. Het bruto binnenlands product (bbp) was volgens het Noorse statistiekbureau na het tweede kwartaal ongeveer hetzelfde als in februari 2020, voor de pandemie het land bereikte.

De Noorse centrale bank voorspelde in juni dat de economie in 2021 met 3,8 procent zou groeien. Volgend jaar zou de groei naar verwachting 4,1 procent bedragen. De Norges Bank bevestigde donderdag nog de intentie om in september voor het eerst sinds de crisis de rente te gaan verhogen. De Europese Centrale Bank (ECB) is dat niet van plan.

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, het grootste ter wereld, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een bedrag van 990 miljard Noorse kroon verdiend, omgerekend bijna 95 miljard euro. Daarbij werd geprofiteerd van de sterk gestegen beurskoersen. Het staatsfonds werd in de jaren 90 opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen.