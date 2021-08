Investeerders zouden Britse supermarkt Sainsbury willen kopen

Investeringsmaatschappijen hebben interesse in een overname van de Britse supermarktketen Sainsbury. The Sunday Times stelt dat er mogelijk biedingen van meer dan 7 miljard pond, omgerekend bijna 8,2 miljard euro, op Sainsbury gedaan kunnen worden door de investeerders.

Het Amerikaanse Apollo Global Management is volgens de krant de belangrijkste speler bij een eventuele overname van Sainsbury, hoewel er nu nog vooral verkennende interesse zou zijn van de investeerder.

De Britse supermarktsector staat in de belangstelling van investeerders door de overnamestrijd rond Morrisons. Dat supermarktconcern stemde afgelopen week in met een overnamebod van 7 miljard pond van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Apollo had eerder ook interesse getoond in Morrisons.