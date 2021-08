Merkel: Rusland mag Nord Stream 2 niet als ‘wapen’ gebruiken

Rusland mag de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 niet als “wapen” gebruiken tegen Oekraïne, want anders kunnen er nieuwe sancties opgelegd gaan worden aan het Kremlin. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd bij een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in Kiev.

Nord Stream 2 loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland en is vrijwel afgebouwd. Dankzij die pijplijn is Rusland veel minder afhankelijk van een leiding die loopt via Oekraïne voor gasexporten naar Europa. Vrijdag zei de Russische president Vladimir Poetin bij een ontmoeting met Merkel in Moskou nog dat Rusland het contract met Oekraïne voor de doorvoer van gas, dat tot 2024 loopt, zou eerbiedigen. Daarna moeten er wel nieuwe afspraken worden gemaakt, aldus Poetin. Oekraïne ontvangt geld voor de doorvoer van het gas.

Maar volgens Zelenski vormt Nord Stream 2 een “gevaarlijk geopolitiek wapen” voor zijn land. Mocht Rusland namelijk besluiten om het contract met Oekraïne niet te verlengen, dan loopt het land een belangrijke bron van inkomsten mis, wat dus schade voor de Oekraïense economie oplevert. Ook kan Oekraïne daardoor met tekorten aan gas te maken krijgen. Merkel roept Rusland dan ook op het contract met Kiev zo snel mogelijk te verlengen tot na 2024.

Ook andere landen zoals Polen en de Verenigde Staten zien Nord Stream 2 als een strategisch gevaar, omdat Europa afhankelijker zou worden van Russisch aardgas, waarmee Moskou meer invloed krijgt in West-Europa. Dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Duitsland heeft die kritiek altijd verworpen en stelt juist dat de 1200 kilometer lange gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.