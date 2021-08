Beleggers enthousiast over reserveaccu van metalenspecialist AMG

Metalenspecialist AMG was maandag een grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op nieuws dat de onderneming met een speciale batterij komt die dieselaggregaten in de industrie kan vervangen. Elders in Europa was Sainsbury’s een uitblinker, door overnamespeculatie rond de op een na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk.

AMG won bij de middelgrote fondsen aan het Damrak ongeveer een tiende aan beurswaarde. Veel industriële processen hebben te maken met pieken in de elektriciteitsvraag. Bedrijven ondervangen dat veelal met extra aggregaten om geen extra stroomkosten te maken, maar daarbij komt door de verbranding van fossiele brandstof ook extra CO2 vrij. AMG’s oplossing zorgt niet voor extra uitstoot, en kan daarom erg interessant zijn.

Geholpen door de grote koerswinst van AMG ging de MidKap op Beursplein 5 met een plus van 1,2 procent de handel uit, op 1095,00 punten. De Europese aandelenmarkten wisten het herstel van afgelopen vrijdag over de gehele linie voort te zetten. Beleggers kijken vooral uit naar de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint en vanwege corona opnieuw virtueel zal worden gehouden. De AEX-index sloot ook 1,2 procent hoger, op 780,28 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot meer dan 1 procent bij.

Op de Britse beurs werd Sainsbury’s ruim 15 procent meer waard nadat The Sunday Times meldde dat investeringsmaatschappijen omgerekend ruim 8 miljard euro willen betalen voor het Britse supermarktconcern. Het Amerikaanse Apollo Global Management is volgens de krant de belangrijkste potentiële koper. Afgelopen week stemde branchegenoot Morrisons (plus 0,4 procent) al in met een overnamebod van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Ook Apollo had interesse in Morrisons. Tesco, de grootste supermarktketen in Groot-Brittannië, klom 2 procent.

Verder lieten de olieprijzen een heropleving zien, na een periode van daling. Dat stuwde de koers van olie- en gasconcern Shell dat dik 2 procent won. Een vat Amerikaanse olie werd meer dan 5 procent duurder op 65,51 dollar. Brentolie kostte ook ruim 5 procent meer, op 68,65 dollar per vat. De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1680 dollar op vrijdag.