Britse supermarktketen Sainsbury’s blikvanger op beurs

Sainsbury’s was maandag een uitblinker op de Londense beurs door overnamespeculatie rond de op een na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse supermarktsector staat sinds de overnamestrijd rond Morrisons, de nummer drie in het VK, in de belangstelling van investeerders.

Sainsbury’s werd 13 procent meer waard nadat The Sunday Times meldde dat investeringsmaatschappijen omgerekend ruim 8 miljard euro willen betalen voor het Britse supermarktconcern. Het Amerikaanse Apollo Global Management is volgens de krant de belangrijkste potentiĆ«le koper. Afgelopen week stemde branchegenoot Morrisons (plus 0,1 procent) al in met een overnamebod van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Ook Apollo had interesse in Morrisons. Tesco, de grootste supermarktketen in het VK, klom 1,7 procent.

De Europese aandelenmarkten wisten het herstel van afgelopen vrijdag voort te zetten. Beleggers kijken vooral uit naar de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint en vanwege corona opnieuw virtueel zal worden gehouden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) houdt vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 776,90 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1090,19 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,5 procent. Parijs klom 0,8 procent.

Chipbedrijf Besi (plus 2,7 procent) veerde op na de koersverliezen van vorige week en ging aan kop in de AEX. Adyen (plus 2,4 procent) zette de opmars voort na de sterke resultaten van het betalingsbedrijf van afgelopen week. Olie- en gasconcern Shell won 1,6 procent dankzij een heropleving van de olieprijzen. KPN klom 0,7 procent. Het telecomconcern is gestart met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 0,7 procent.

In de MidKap stond AMG (plus 5 procent) bovenaan. De metalenspecialist brengt een batterij op de markt die dieselaggregaten in de industrie kan vervangen. Ook koopt AMG een Duits bedrijf dat software maakt om de energielevering te optimaliseren. Financieel dienstverlener Intertrust daalde 0,3 procent. Volgens Het Financieele Dagblad overweegt het kabinet een volledig verbod op trustkantoren.

De euro was 1,1723 dollar waard, tegen 1,1680 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 64,19 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent meer op 67,39 dollar per vat.