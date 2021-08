Chipbedrijf Besi op kop in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index toonde maandag een breed herstel onder aanvoering van chipbedrijf Besi. Beleggers kijken deze week vooral uit naar de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint en vanwege corona opnieuw virtueel zal worden gehouden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) houdt vrijdag een toespraak. De markten zijn met name benieuwd wat de centralebankpresident zal zeggen over de inflatie, de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel en over de mogelijke afbouw van de coronasteun.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 776,29 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1087,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Besi steeg 2,5 procent in de AEX. Prosus won 1,6 procent dankzij een stevig herstel van de aandelenkoers van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Ook fintechbedrijf Adyen (plus 1,8 procent) zette de opmars voort na de sterke resultaten van afgelopen week. KPN klom 0,7 procent. Het telecomconcern is gestart met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro.

In de MidKap zakte Intertrust ruim 1 procent. Volgens Het Financieele Dagblad overweegt het kabinet een volledig verbod op trustkantoren. Uit onderzoek bleek namelijk dat bijna de helft van de trustbestuurders illegaal opereert, buiten de toezichthouder om. AMG klom 1,3 procent. De metalenspecialist brengt een batterij op de markt die dieselaggregaten in de industrie kan vervangen. AMG neemt ook een Duits softwarebedrijf over dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI) software maakt om de energielevering te optimaliseren.

Bij de kleinere bedrijven zakte B&S dik 3 procent. De bevoorrader van cruiseschepen en distributeur van alle grote drank- en parfummerken kampte in de eerste jaarhelft nog met tegenwind als gevolg van de coronacrisis. Voor de tweede jaarhelft voorziet het bedrijf een verder herstel.

In Londen won Sainsbury’s 8 procent. Investeringsmaatschappijen hebben volgens The Sunday Times meer dan 7 miljard pond, omgerekend bijna 8,2 miljard euro, over voor de Britse supermarktketen. Het Amerikaanse Apollo Global Management is volgens de krant de belangrijkste potentiĆ«le koper. Afgelopen week stemde branchegenoot Morissons al in met een overnamebod van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Ook Apollo had interesse in Morissons.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegen 1,1680 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 63,34 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 66,49 dollar per vat.