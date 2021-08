Distributeur B&S Group verwacht herstel in tweede jaarhelft

B&S Group rekent op herstel in de tweede helft van het jaar. Daar zag de distributeur en groothandelsonderneming al tekenen van in het tweede kwartaal, maar de coronapandemie duurt langer dan de onderneming had verwacht.

Het groothandelsbedrijf, dat zich onder meer bezighoudt met de bevoorrading van cruiseschepen maar ook met de distributie van alle grote drank- en parfummerken, kampte nog met tegenwind als gevolg van de coronacrisis. Doordat de reissector langzamer dan verwacht herstelt, viel ook de verkoop op luchthavens tegen. Directe levering aan consumenten van drank en parfum via internet wordt steeds belangrijker voor B&S.

Tekorten aan zeevrachtcontainers en vertragingen in het zeevervoer zorgden voor problemen. Daarnaast zet de zwakke dollar ook een rem op verdere groei van de omzet. Toch wist B&S de winst te verhogen op een wat lagere omzet. De winstgroei was vooral te danken aan het herstel in de internationale drankendistributie. Door schaarste in de markt stegen de prijzen en behaalde B&S een grotere winstmarge. De afzet van drank is volgens het bedrijf in Europa terug op het niveau van voor de coronacrisis. Door het beƫindigen van tijdelijke contracten kon B&S de kosten verlagen.

De terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan zal impact hebben op de verkoop in de tweede jaarhelft. B&S levert ook aan de Amerikaanse strijdmacht. “Net als iedereen hadden we niet verwacht dat de Verenigde Staten zich zo snel zouden terugtrekken uit Afghanistan. Voor de afgelopen periode hadden we wel ingeschat dat de afzet zou afnemen”, zegt topman Tako de Haan.

B&S laat weten nooit te hebben overwogen de ‘cruisetak’ van het bedrijf te willen afstoten, waar eerder dit jaar melding van werd gemaakt. “Dat is een misverstand”, zegt De Haan. “We leveren wel aan cruiseschepen maar het is geen aparte tak binnen ons bedrijf.” Zo’n 2,5 procent van de omzet van B&S wordt geboekt met de verkoop aan cruiseschepen.

De distributeur sloot de eerste helft van 2021 af met een omzet van 824 miljoen euro, 1,5 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 21,8 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 12,8 miljoen euro.