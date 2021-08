Duitse denktank: havencongestie raakt export China

Het exportvolume in China zal deze maand naar verwachting afnemen in vergelijking met vorige maand, terwijl de import waarschijnlijk stagneert. Dat komt door de problemen in de Chinese haven van Ningbo, die deels gesloten werd vanwege een corona-uitbraak. Die verwachting sprak de Duitse denktank The Kiel Institute for the World Economy uit in zijn handelsrapport over China.

Het instituut zag het aantal schepen dat de Chinese havens verliet in augustus met 6 procent dalen ten opzichte van juli. Dat wijst erop dat het aantal verschepingen in het land aan het verminderen is te midden van een oplopend aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus. Dat laatste dreigt het herstel van de wereldhandel te verstoren.

“Terwijl er in de afgelopen weken voorzichtige tekenen van herstel waren, verergert de sluiting van de terminal in Ningbo nu opnieuw de knelpunten in het containerverkeer”, aldus Vincent Stamer, hoofd van de Kiel Trade Indicator. Als de goederenhandel met China niet snel herstelt, dreigt de crisis volgens hem ook door te werken in de kersthandel. Dit kan tot gevolg hebben dat kerstartikelen duurder worden of helemaal niet te verkrijgen zijn.

De gedeeltelijke sluiting van de haven van Ningbo heeft ook voor opstoppingen gezorgd in andere havens in China omdat schepen moesten uitwijken. Onder andere in de havens van Shanghai en Hongkong liepen de wachttijden voor schepen op.

Het instituut zei ook dat de vrachtvolumes in de Rode Zee, de belangrijkste zeehandelsroute tussen China en Europa, momenteel 20 procent lager liggen dan in zijn algemeenheid zou mogen worden verwacht. Daarbij hield de denktank rekening met de algemene stijging van de Chinese export sinds de pandemie.

De prognose van het Kiel-instituut is gebaseerd op gegevens over het volume van de schepen die de havens verlaten. Die statistiek geeft niet zozeer de waarde van de uitvoer of de omvang ervan weer.