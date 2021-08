Duitse treinmachinisten weer in staking

Het Duitse treinverkeer ligt weer voor een groot deel plat. De staking van machinisten die zaterdag begon bij het vrachtvervoer, is doorgezet in het passagiersvervoer. Reizigers ondervinden tot woensdag hinder van de acties, meldt de Duitse vakbond GDL.

Deutsche Bahn (DB) wilde de staking in het passagiersvervoer voorkomen door toe te zeggen in gesprek te willen gaan over een bonus voor het werk tijdens de coronapandemie. Dat was voor de vakbond niet genoeg. De GDL eist dat alle werknemers een premie van 600 euro krijgen voor het werken tijdens de pandemie. Verder zijn er meningsverschillen over onder meer de hoogte van het loon en de pensioenen.

DB hoopt een kwart van de langeafstandstreinen te kunnen laten rijden. Daarnaast zou op de belangrijkste routes een keer in de twee uur een trein moeten rijden. De belangrijkste spoorvervoerder van Duitsland wijst erop dat het aanbod per regio kan verschillen.

Ook internationale treinen worden door de stakingen geraakt. NS International heeft de nachttrein van en naar Wenen, Innsbruck en M√ľnchen tot en met dinsdagavond uit de dienstregeling gehaald. De intercity naar Berlijn rijdt niet verder dan Bad Bentheim, kort over de grens bij Oldenzaal. De ICE International naar Frankfurt rijdt wel van en naar Frankfurt. De ICE naar Basel rijdt niet verder dan Keulen.

Volgens evofenedex waren de gevolgen voor het vrachtvervoer dit weekend al merkbaar. De ondernemersvereniging stelt dat Duitsland essentieel is voor het vervoer op de belangrijke corridor Rotterdam-Genua. De vereniging merkt op dat de handel- en industrie al hard is geraakt door problemen in de leveringsketen en het tekort aan grondstoffen. “Dit is een volgende klap”, zo klinkt het.

De machinisten in Duitsland legden recent ook al het werk neer. De staking van 11 en 12 augustus trof ook het internationale treinverkeer. Veel treinen reden toen ook niet tot hun eindbestemming. Van de binnenlandse treinen reed maar ongeveer een kwart. In tegenstelling tot de eerdere staking hadden reizigers wat meer tijd zich voor te bereiden op de verstoringen. DB stelde bij de eerdere stakingsronde een nooddienstregeling op, maar moest alsnog de meeste ritten annuleren.

De nieuwe staking zal waarschijnlijk miljoenen passagiers treffen, waaronder veel vakantiereizigers. In een aantal deelstaten zijn de schoolvakanties nog aan de gang.