Oliebedrijven winnen op Wall Street na opleving olieprijzen

Een opleving van de olieprijzen stuwde maandag de beurskoers van grote Amerikaanse oliebedrijven. Na zeven dagen van dalingen gingen de olieprijzen eindelijk weer omhoog, en wel met meer dan 5 procent. De financiële markten zijn positiever over de vooruitzichten voor de oliehandel nu economische grootmacht China de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus lijkt te kunnen beperken.

Op Wall Street profiteerden oliebedrijven als Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil met koersstijgingen tot ruim 4 procent. Amerikaanse olie werd weer verhandeld voor meer dan 65 dollar per vat.

Over de gehele linie lijken beleggers hun zorgen over een mogelijke vertraging van het economisch herstel wat aan de kant te hebben geschoven. De Dow-Jonesindex ging 0,6 procent omhoog tot 35.335,71 punten en de breed samengestelde S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4479,53 punten. Techbeurs Nasdaq werd op zijn beurt 1,6 procent hoger gezet op 14.942,65 punten, een slotrecord voor de graadmeter.

Toch waren er ook andere signalen. Tegelijkertijd liet de goudprijs duidelijk herstel zien. Dat lijkt erop te duiden dat er ook veel beleggers zijn die zich nog zorgen maken over de vele virusbesmettingen, onder meer in de Verenigde Staten zelf.

Farmaceut Pfizer was een van de bedrijven die in de belangstelling stond op Wall Street. Het bedrijf maakte bekend Trillium Therapeutics te willen overnemen. Daarbij zet Pfizer de waarde van het bedrijf dat kankerbehandelingen ontwikkelt op ongeveer 2,3 miljard dollar, ruim drie keer zoveel als de beurswaarde. Trillium steeg bijna 189 procent, Pfizer ging meer dan 2 procent omhoog. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft daarnaast het coronavaccin van Pfizer en BioNTech (plus 9,6 procent) volledige goedkeuring gegeven. Het middel wordt al sinds december gebruikt, maar dat gebeurde met een noodvergunning.

Het Chinese taxibedrijf Didi Global won op zijn beurt ruim 3 procent in New York. Daarbij lieten beleggers zich niet van de wijs brengen door een mediabericht dat plannen voor uitbreiding naar Europa achter de schermen zouden zijn opgeschort. Ook het Chinese webwinkelbedrijf JD.com (plus 3,3 procent) kon op aandacht rekenen nadat die onderneming met cijfers was gekomen. Vanwege de extra aandacht van Chinese toezichthouders voor techbedrijven hadden veel analisten hun verwachtingen verlaagd en vielen de resultaten van JD.com mee. Zo steeg de omzet met ruim een kwart. De winst kelderde wel.

De euro was 1,1745 dollar waard, tegen 1,1733 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op maandag.