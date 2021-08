Personeel Brussels Airlines dreigt met staking

Personeel van Brussels Airlines gaat mogelijk staken. De vakbonden konden het met de leiding van de Belgische luchtvaartmaatschappij niet eens worden over maatregelen die moeten worden genomen om de werkdruk te verlichten. Er werd wel toegezegd om nieuwe mensen aan te nemen, maar de aanwas van twintig medewerkers is volgens de bonden niet voldoende. Overleg tussen de partijen vorige week leverde niets op.

Sinds het begin van de zomerperiode staat het personeel volgens de bonden onder grote druk. “Dit na een lange periode van werkloosheid, waardoor hun koopkracht drastisch is gedaald”, aldus de bonden. Daarbij zou de directie van Brussels Airlines weigeren om te onderhandelen over structurele oplossingen voor de verbetering van de cao’s.

Pas na het raadplegen van de achterban door de vakbonden zal duidelijk worden of en welke acties er komen. Volgens de bonden is het ook aan Lufthansa om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Eventuele acties kunnen vanaf 26 augustus plaatsvinden. Volgens de bonden is het niet de bedoeling dat reizigers worden geraakt.

De directie van Brussels Airlines liet eerder al weten het overleg te willen voortzetten om tot oplossingen te komen. De maatschappij zegt elke sociale actie die klanten schade toebrengt, de werklast van andere personeelsleden beïnvloedt en de vooruitgang van het bedrijf en de financiële stabiliteit ervan in gevaar brengt te veroordelen.