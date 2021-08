Sandalenmerk Birkenstock steekt 100 miljoen euro in uitbreidingen

Sandalenmerk Birkenstock gaat 100 miljoen euro investeren in de uitbreiding van zijn fabrieken. Daarmee lijkt de recente overname van Birkenstock door investeringsmaatschappij L Catterton meteen voor ambitieuze plannen te zorgen. Eerder dit jaar heeft de familie achter het bijna 250 jaar oude merk de onderneming verkocht aan die investeerder.

Van de investering is 50 miljoen euro bedoeld voor de modernisering van de hoofdfabriek van Birkenstock in Görlitz, in het oosten van Duitsland. Daar werken circa 1900 mensen en die richten zich met name op sandalen waar kurk in verwerkt is. De overige 50 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van synthetische sandalen. Over de locatie van die nieuwe vestiging is nog geen besluit genomen. Het is de bedoeling dat er op den duur 1000 mensen kunnen werken.

De geschiedenis van het sandalenmerk gaat terug tot 1774, toen Johann Adam Birkenstock als schoenmaker werkte in de Duitse regio Hessen. De bekende Birkenstock-sandalen worden sinds de jaren zestig gemaakt. Tot het assortiment van Birkenstock behoren ook andere producten, waaronder riemen en tassen. Deze liggen wereldwijd in tientallen landen in de schappen.

L Catterton heeft tegenwoordig een meerderheidsbelang in Birkenstock. De investeerder werd bij de overname eerder dit jaar financieel gesteund door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). De investeringsmaatschappij van LVMH-topman Bernard Arnault deed ook mee met de overname van Birkenstock. Hoeveel geld er met de deal was gemoeid, is nooit naar buiten gebracht. Maar naar verluidt hing er een prijskaartje van ongeveer 4 miljard euro aan Birkenstock.