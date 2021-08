Airbnb biedt 20.000 gevluchte Afghanen kosteloos onderdak

Woningverhuurplatform Airbnb gaat wereldwijd 20.000 Afghaanse vluchtelingen kosteloos onderdak bieden. Die belofte deed Brian Chesky, topman en medeoprichter van Airbnb op Twitter. De opvang van vluchtelingen gaat per direct in. Airbnb betaalt volgens hem voor het verblijf.

Of Airbnb-verhuurders ook in Nederland vluchtelingen zullen of mogen huisvesten is niet bekend. Een woordvoerder van Airbnb was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. In Nederland zijn noodopvanglocaties in legerbasis Harskamp in Ede, in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Een speciaal team van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt uiteindelijk asielaanvragen in behandeling. Dat gebeurt als de onlangs uit Afghanistan aangekomen mensen uit quarantaine zijn.

Volgens Chesky van Airbnb is sprake van een van de grootste humanitaire crises in de huidige tijd. Hij voelt de verantwoordelijkheid om in actie te komen en hoopt ook dat andere bedrijfsbestuurders in beweging zullen komen. “Er is geen tijd te verliezen”, schrijft hij.

Chesky benadrukt dat de geste niet mogelijk is zonder de vrijgevigheid van de huiseigenaren die de woningen aanbieden. Airbnb werkt bij het plaatsten van de vluchtelingen nauw samen met ngo’s en andere partijen. Chesky roept ook huiseigenaren op zijn platform op gevluchte gezinnen op te nemen. Bij Airbnb zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen verhuurders aangesloten, in meer dan 220 landen en regio’s.