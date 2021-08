Bloomberg: Chinese taxidienst Didi stelt komst naar West-Europa uit

De Chinese taxidienst Didi Global stelt zijn plannen voor de komst naar West-Europa uit, mede vanwege zorgen bij overheden over hoe het bedrijf omgaat met gegevens van klanten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. In eigen land ligt de taxi-app de laatste tijd zwaar onder vuur van de autoriteiten, vanwege verdenkingen van het schenden van privacy- en concurrentieregels. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.

Didi zou nu zeker een jaar willen wachten met de plannen om actief te worden in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Oorspronkelijk was het naar verluidt de bedoeling om dit jaar al de West-Europese markt te betreden. Sinds vorig jaar is Didi actief in Rusland. De Britse krant The Daily Telegraph schreef eerder al over het uitstel.

Na de kritiek van Chinese toezichthouders op het bedrijf vreest Didi met name in het Verenigd Koninkrijk onder vuur te komen liggen. Er zouden zorgen zijn bij Britse parlementariƫrs dat gegevens van lokale gebruikers ingezien kunnen worden door China. Zij zouden dan ook willen dat Didi scherp in de gaten wordt gehouden bij een komst naar het land.

De Chinese autoriteiten verdenken Didi ervan dat het illegaal persoonsgegevens van gebruikers verzamelt. Ook wordt onderzocht of Didi oneerlijke manieren heeft gebruikt om kleinere rivalen uit de markt te drukken. Peking zal mogelijk een hoge boete opleggen aan Didi, dat eind juni naar de beurs in New York ging.