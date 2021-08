Britse McDonald’s-vestigingen zitten tijdelijk zonder milkshakes

McDonald’s zit zonder milkshakes in al zijn Britse vestigingen als gevolg van bevoorradingsproblemen. Ze zijn er daarom tijdelijk van het menu gehaald. Ook heeft de fastfoodketen in de circa 1250 restaurants in Engeland, Schotland en Wales voorlopig even geen drankjes die normaal in flesjes worden geleverd.

Meer winkels en horeca in het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste tijd last van verstoringen in hun leveringsketen. Die worden veroorzaakt door het grote tekort aan chauffeurs in het land sinds de brexit. Ook is sprake van een gebrek aan personeel in de voedselverwerkende industrie. De Britse McDonald’s werkt naar eigen zeggen hard aan het oplossen van het euvel.

Door de situatie zag kiprestaurantketen Nando’s zich vorige week al genoodzaakt om tientallen vestigingen in het land tijdelijk te sluiten. De keten wees daarbij naar onvoldoende personeel bij leveranciers en een lager aantal vrachtwagenchauffeurs. Ook rivaal KFC waarschuwde dat door problemen in de leveringsketen soms niet alle producten op het menu op voorraad zijn.