Duits arbeidsbureau: jaarlijks 400.000 arbeidsmigranten nodig

Duitsland heeft jaarlijks ongeveer 400.000 arbeidsmigranten nodig om personeelstekorten op te kunnen vangen. Dat heeft het hoofd van het Duitse federale arbeidsbureau gezegd in een interview met de krant Süddeutsche Zeitung.

Volgens directeur Detlef Scheele van het Bundesagentur für Arbeit zijn de buitenlandse werknemers nodig voor banen in bijvoorbeeld de zorg en de transportsector. Vanwege de vergrijzing in Duitsland neemt het aantal mensen in de beroepsleeftijd dit jaar met 150.000 af, aldus Scheele. “Het feit is dat Duitsland te weinig arbeiders heeft.” Ook zouden volgens hem mensen die nu nog onvrijwillig in deeltijd werken, volgens Scheele vooral vrouwen, de mogelijkheid moeten krijgen langer te gaan werken om zo personeelstekorten tegen te gaan.

Scheele zegt het tekort aan personeel een zeer belangrijk onderwerp is voor de volgende regering, na de parlementsverkiezingen in Duitsland volgende maand.