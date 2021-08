Duitse economie profiteert van kooplust onder consumenten

De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan aanvankelijk was berekend. Het herstel in de grootste economie van Europa werd onder meer aangejaagd door grotere uitgaven door consumenten en de overheid, geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 1,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, zo maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend. In een eerdere raming werd nog een groei met 1,5 procent gemeld. Volgens kenners bevestigt de nieuwe raming dat de opleving van de Duitse economie vaart houdt. Het herstel is evenwel zwakker dan in veel andere landen van de eurozone. Dat komt vermoedelijk doordat de industrie te lijden had onder problemen in de toeleveringsketen.

Die problemen vormen volgens economen van ING een grotere bedreiging voor de economie dan Covid-19. “In feite vertoonde de economie in het tweede kwartaal twee gezichten”, aldus ING. Aan de ene kant was er een sterke binnenlandse vraag met een stijging van de particuliere consumptie met 3,2 procent op kwartaalbasis en een stijging van de overheidsuitgaven met 1,8 procent. Aan de andere kant was er een trage groei bij de investeringen en de export.

De Duitse overheid gaf ook in de eerste helft van 2021 als gevolg van de coronapandemie aanzienlijk meer geld uit dan dat er binnenkwam. In verhouding tot de totale economische productie bedroeg het tekort van de federale overheid, de deelstaten, de gemeenten en de socialezekerheidsfondsen in de eerste zes maanden 4,7 procent, wat neerkomt op ruim 80 miljard euro. Dat is het op één na hoogste tekort in de meetperiode sinds de Duitse eenwording in 1990.