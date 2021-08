Een derde van Zuid-Afrikanen werkloos door invloed coronapandemie

De werkloosheid in Zuid-Afrika is door de invloed van de coronapandemie op een nieuw recordniveau uitgekomen. Meer dan een derde van de Zuid-Afrikaanse beroepsbevolking zat eind juni zonder werk. Dat percentage van 34,4 procent is het hoogste dat is gemeten sinds het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau in 2008 begon met het meten van de werkloosheid per kwartaal.

Eind maart was de werkloosheid nog 32,6 procent. In de drie maanden die volgden kwamen er 584.000 werklozen bij, met name in de industrie, de financiƫle sector en de dienstverlening. In totaal zijn er nu 7,8 miljoen werklozen. Zuid-Afrika heeft een bevolking van 59 miljoen mensen.

De ontslagen door de economische terugval betrof vaak zwarte vrouwen. Van hen is 41 procent werkloos, tegen 8,2 procent werkloosheid bij witte vrouwen.

Zuid-Afrika is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen in Afrika. Het land zat al voor de uitbraak van het virus in een recessie en zag de economie vorig jaar met 7 procent slinken.

De werkloosheid in Zuid-Afrika is overigens al jaren op een hoog niveau. Al ruim twintig jaar ligt het percentage boven de 20 procent.