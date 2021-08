Elektrische auto’s mogen gratis op tolwegen in Rusland

De Russische overheid laat vanaf volgend jaar elektrische auto’s gratis rijden op tolwegen in het land. Daardoor moet het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd worden. Nu maken elektrisch aangedreven voertuigen nog maar een fractie uit van het wagenpark in Rusland.

De stap maakt deel uit van een reeks maatregelen om elektrisch rijden in Rusland aan te moedigen. Zo wil Moskou dat er in 2024 meer dan 9000 laadstations zijn langs Russische wegen. Ook komt de overheid met stimuleringsmaatregelen voor mensen die een elektrische auto willen kopen, bijvoorbeeld door leningen tegen gunstige voorwaarden te verstrekken. “Het is duidelijk dat elektrische auto’s de toekomst zijn. We moeten deze sector actief ontwikkelen”, aldus premier Michail Misjoestin.

De overheid wil dat over tien jaar 10 procent van alle in Rusland gebouwde auto’s elektrisch wordt aangedreven. Naar verwachting zijn hiermee kosten gemoeid van 591 miljard roebel, omgerekend 6,8 miljard euro. Autoproducenten kunnen subsidie aanvragen om elektrische auto’s te gaan bouwen.

Vanuit hoofdstad Moskou lopen tolwegen naar Sint-Petersburg in het noorden en Novorossiejsk in zuiden van het land. Ook is er een snelweg rond Moskou waar tol moet worden betaald, net als op wegen van Moskou naar Belarus en Oekraïne. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe tolweg van Moskou naar de oostelijk gelegen stad Kazan.