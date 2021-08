OECD: waarde goederenhandel G20-landen naar nieuw record

De waarde van de goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het tweede kwartaal naar een nieuw recordniveau gestegen door het herstel van de coronacrisis. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nam het groeitempo wel af ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

De OESO zegt dat de export van de groep van negentien belangrijkste industrielanden en de Europese Unie in het afgelopen kwartaal met 4,1 procent steeg ten opzichte van de voorgaande periode. De import nam met 6,4 procent toe. In het eerste kwartaal ging het om toenames van respectievelijk 8,6 en 8,5 procent.

Met name de gestegen grondstoffenprijzen zorgen voor een hogere waarde van de wereldwijde goederenhandel. Maar ook de problemen in de zeevaart jagen door verstoringen in havens vanwege uitbraken van corona en tekorten aan containers de waarde van de handel aan. Dat komt tevens door de wereldwijde chiptekorten, aldus de OESO.

De sterkste stijgingen waren dan ook te zien bij landen die veel grondstoffen exporteren, zoals ijzererts, metalen en steenkool, maar ook agrarische producten als bijvoorbeeld sojabonen. Zo klom de waarde van de export van Australië met 10 procent en die van Brazilië met meer dan 29 procent. De waarde van de uitvoer van Rusland nam met bijna 31 procent toe, dankzij de hogere energieprijzen.

De Verenigde Staten zagen de exportwaarde met bijna 7 procent toenemen door een hogere uitvoer van vooral vliegtuigen, farmaceutische producten en chips. Voor de EU werd een toename van bijna 3 procent gemeten, eveneens door hogere exporten van vliegtuigen en geneesmiddelen, maar ook van landbouwgoederen.