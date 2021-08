Omzet detailhandel laat zien: het gaat best goed met ons

De omzet van de detailhandel is in het tweede kwartaal van 2021 ruim 8 hoger uitgevallen dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. Het is de op één na grootste omzetstijging sinds het begin van de metingen in 2005. In vrijwel alle sectoren gaat het goed, met als absolute uitschieter de kledingwinkels, zo blijkt uit het overzicht van het CBS. Maar rolgordijnen kopen we ook nog steeds.

De detailhandel doet het goed, maar de ‘home improvement’- en elektronicawinkels zien wel een terugval ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. Dat is opvallend, na een eindeloos durende run op alles waar onze (digitale) omgeving beter van wordt. Maar zelfs die branches doen het nog steeds heel goed. Een omzetdaling klinkt uiteraard alsof we ineens niet meer bezig zijn met ons interieur en onze werkplek, maar dat is wel iets te kort door de bocht.

Oneindig veel keukens, vloeren en gordijnen

Allereerst omdat het vergelijkingsjaar, 2020, een jaar was waarin deze branches het extreem goed deden. Ten tweede omdat de daling in 2021 niet enorm was: 0,6 procent verlies voor de doe-het-zelfwinkels en winkels in keukens en vloeren. De detailhandel in meubels en woninginrichting zagen zelfs een stijging van 9,3 procent. Als je nu dus online rolgordijnen verkoopt, of banken of lampen, zit je nog altijd ruimschoots aan de goede kant van de streep. Vooral als je bedenkt dat Nederlanders in 2020 al 8,8 procent meer uitgaven aan gordijnen en banken dan in 2019.

Stijging ten opzichte van 2019

2019 is wat dat betreft een beter vergelijkingsjaar. Als je de cijfers van nu naast de cijfers van 2019 legt ziet het er allemaal best rooskleurig uit. In het tweede kwartaal van 2020 werd er 6 procent meer omzet gedraaid in de detailhandel dan een jaar eerder. In 2021 kwam daar weer die stijging van ruim 8 procent bovenop.

De branches die het minder goed deden, waren toevallig allemaal branches die het in het jaar ervoor al fantastisch hadden gedaan. De bouwmarkten hadden in het tweede kwartaal van 2020 een omzetstijging van 26,6 procent ten opzichte van 2019. Als je daar dan weer 0,6 procent vanaf haalt, doe je het nog steeds best goed.

Online shoppen nog altijd booming

Voor het online shoppen geldt min of meer hetzelfde. In het tweede kwartaal van 2021 vlakte die groei af – maar er is nog altijd sprake van een groei. Internetverkopen stegen met 55,4 (!) procent vorig jaar. Daar is nu nog eens een groei van 17,2 procent bovenop gekomen. Dat is inderdaad een stuk minder dan het jaar ervoor, maar stel je voor zeg: dat er bovenop de groei van vorig jaar weer zo’n groei was gekomen. Dan hadden we echt allemaal – inclusief je 85-jarige buurvrouw – de hele dag alles online moeten bestellen. En hadden we iedereen moeten omscholen tot pakketbezorger.

Ofwel: het gaat best goed met ons. Een bestaande real life winkel laat, ook nu nog, een hoop geld liggen als ze niet kiezen voor een goedwerkende webwinkel. Rolgordijnen blijven we kopen. Online en in het echt. Computers zeker ook.