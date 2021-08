ProRail: meer ruimte op spoor voor internationale treinen

Spoorwegbeheerder ProRail gaat volgend jaar meer ruimte op het spoor vrijmaken voor internationale treinen. Dan gaat het onder meer om de internationale trein die vanaf april van het Belgische Oostende via Nederland naar Berlijn en uiteindelijk Praag rijdt. Ook gaat het om een tweede nachttrein van NS International en buitenlandse vervoerders.

Op dit moment rijdt er al een nachttrein van en naar Wenen in Oostenrijk. Het staat nog niet helemaal vast wat de bestemming van de tweede nachttrein wordt. “Of de tweede nachttrein naar het Zwitserse Z├╝rich volgend jaar gaat rijden is nog onderwerp van gesprek tussen NS en partners”, meldt ProRail.

Naast de nieuwe diensten rijden er ook dagelijks treinen naar Brussel, Parijs, Londen en Berlijn. In de wintermaanden is er ook nog de Alpen Express die vanaf Den Haag HS via verschillende stations in Nederland naar Zell am See in de Oostenrijkse Alpen rijdt.

ProRail verdeelt jaarlijks de beschikbare ruimte op het spoor. De nieuwe dienstregeling gaat jaarlijks in december in. “Het is ieder jaar een grote puzzel om de beschikbare ruimte op 7000 kilometer spoor en op ruim vierhonderd stations te verdelen”, aldus de spoorwegbeheerder. Dit jaar dienden 35 reizigers- en goederenvervoerders hun wensen in voor volgend jaar, waaronder de nieuwe vervoerder European Sleeper die onder andere de trein vanuit Oostende laat rijden.

Volgens ProRail krijgt het Europese spoor een belangrijke rol bij het behalen van de EU-klimaatdoelen, aangezien rijden per trein doorgaans schoner is dan reizen per auto of vliegtuig. Ligt het aan de Europese Commissie, dan zal het reizigersvervoer per hogesnelheidstrein en het spoorgoederenvervoer tot 2030 verdubbelen.