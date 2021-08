Schepen meren weer aan bij Chinese haventerminal Ningbo

Schepen meren weer aan bij de eerder stilgelegde terminal van de haven van het Chinese Ningbo. Daarmee groeit het optimisme dat een van de drukste havens van de wereld binnen afzienbare tijd weer volledig operationeel zal zijn. Een van de terminals bleef op last van de autoriteiten vanwege een uitbraak van corona twee weken dicht, omdat havenarbeiders in quarantaine moesten.

Minstens vijf containerschepen hebben de Meishan-terminal in Ningbo de afgelopen dagen verlaten na er te hebben aangemeerd, meldt persbureau Bloomberg op basis van verzamelde scheepvaartgegevens. Het ophalen van containers kon dinsdag nog steeds niet. Wel hebben enkele schepen toestemming gekregen om aan te meren, zei een ambtenaar van de haven Ningbo-Zhoushan.

De Meishan-terminal is sinds 18 augustus weer gedeeltelijk in gebruik en zal naar verwachting de komende weken geleidelijk weer volledig operationeel worden, meldt rederij CMA CGM in een bericht aan klanten. Het Franse bedrijf heeft inmiddels twee van zijn schepen zien vertrekken vanaf de bewuste terminal.

De betreffende terminal is goed voor ongeveer een kwart van de containeroverslag van de haven van Ningbo. De terminal ging op 11 augustus op slot, toen een werknemer besmet bleek met de Delta-variant van Covid-19. De gedeeltelijke sluiting van ’s werelds op twee na drukste containerhaven verergerde de congestie bij andere belangrijke Chinese havens zoals Shanghai, Xiamen en Hongkong, doordat schepen werden omgeleid. Ondertussen was er de onzekerheid over hoe lang de virusbestrijdingsmaatregelen zouden duren.