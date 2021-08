Zelfrijdende taxi’s Google-zuster Waymo rijden in San Francisco

Google-zusterbedrijf Waymo biedt zijn zelfrijdende taxi’s nu ook aan in San Francisco. Daar kan een beperkt aantal mensen de auto’s van het bedrijf met een app oproepen. Binnen drie jaar wil Waymo het voor iedereen mogelijk maken om zijn zelfrijdende taxi’s te gebruiken.

Waymo was tot nu toe alleen actief in buitenwijken van Phoenix in de staat Arizona. In San Francisco rijden de taxi’s voorlopig alleen nog in het westelijke en zuidelijke deel van de stad, wat gelijk laat zien hoe ingewikkeld het is om zelfrijdende auto’s te maken. In de taxi’s in San Francisco is bovendien een bestuurder aanwezig die niets doet, maar wel klaar is om in te grijpen als de computers een situatie niet of verkeerd herkennen.

Sinds februari konden medewerkers van Waymo al in San Francisco met de robottaxi mee en dat beviel zo goed dat het bedrijf nu klaar denkt te zijn om andere klanten te gaan vervoeren. Met meer klanten hoopt Waymo ook meer gegevens te verzamelen en zo de dienst te kunnen verbeteren.

In Phoenix duurde die fase drie jaar voor het bedrijf afgelopen oktober iedereen als klant accepteerde. Waymo hoopt dat de ervaringen die daar zijn opgedaan kunnen helpen om de testfase in San Francisco korter te maken.