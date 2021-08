ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door overstromingen

ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door de recente overstromingen in Limburg. De grote Nederlandse verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, schat de eigen schadelast van de overstromingen in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. Deze schade valt echter pas in de cijfers over het tweede halfjaar. In de eerste jaarhelft zette ASR naar eigen zeggen sterke financiële resultaten in de boeken.

Bij de overstromingen hebben veel mensen aanzienlijke schade opgelopen aan onder meer huizen en de inboedel, geeft ASR aan. Experts en schadebehandelaars van de verzekeraar stonden paraat en waren vanaf het begin ter plaatse om klanten en intermediairs van informatie te voorzien zodat getroffen inwoners snel wisten waar ze aan toe waren en waar mogelijk ook direct geholpen werden met schadeherstel.

In de eerste helft van het jaar was de verzekeraar over de gehele linie juist minder kwijt aan het vergoeden van schades. Ook andere onderdelen van het concern presteerden goed. De nettowinst verdubbelde bijna tot 454 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar zag ASR zijn resultaat nog ruimschoots halveren. Door de coronacrisis moest de onderneming toen veel afschrijvingen doen en werden lagere beleggingsopbrengsten geboekt.