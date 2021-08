Britse waakhond kan geen goed toezicht houden op cryptobeurs

De Financial Conduct Authority (FCA) is niet in staat om goed toezicht te houden op de activiteiten van cryptobeurs Binance. De grootste cryptobeurs ter wereld heeft nagelaten voldoende informatie te verstrekken aan de FCA over zijn bedrijfsvoering, bedrijfsstructuur en manieren waarop consumenten zijn producten gebruikten. Dat leidde ertoe dat de Britse marktwaakhond de laatste weken hard optrad tegen de onderneming. Zo mag Binance in het land bijvoorbeeld geen reclame meer maken.

De FCA, een van de leidende financiële toezichthouders in de wereld, wees woensdag in een mededeling wederom op de risico’s van Binance. De waakhond noemt de kwestie rondom Binance “met name zorgwekkend omdat de onderneming deel uitmaakt van een wereldwijde groep die complexe financiële producten met een hoog risico aanbiedt, die een aanzienlijk risico vormen voor consumenten”. Binance faciliteert honderden miljarden dollars in transacties per maand.

De in Londen gevestigde filialen van Binance, die bij de FCA als beleggingsmaatschappij geregistreerd staan, hadden onvoldoende informatie verstrekt over de producten die in het land worden aangeboden. Daarnaast was er geen weet van de activiteiten van de wereldwijde beurs of de bredere producten die op Binance.com worden aangeboden en die buiten het werkterrein van de FCA vallen. Dat betekende dat het op de Kaaimaneilanden gevestigde Binance “niet in staat was effectief toezicht uit te oefenen”, aldus de FCA.

Binance zei dat het “in gesprek bleef met de FCA om eventuele kwesties op te lossen”. Het bedrijf voegde eraan toe dat het had voldaan aan een reeks eisen die de FCA in juni had gesteld, waaronder het plaatsen van kennisgevingen op zijn website. Evengoed werd het het Britse filiaal van Binance verboden gereguleerde producten aan te bieden.

Britten kunnen overigens nog wel derivaten en andere gereguleerde producten verhandelen op de Binance.com. De beurs heeft geen formeel hoofdkantoor en maakt gebruik van filialen in verschillende rechtsgebieden om toegang te krijgen tot het conventionele financiële banksysteem.

Binance was bezig met het opzetten van een aparte, afgeschermde Britse beurs met FCA-goedkeuring genaamd Binance Markets. Het bedrijf had een aanvraag ingediend om een geregistreerde Britse crypto-onderneming te worden, maar trok die aanvraag in mei in.

De laatste maanden is de beurs onderzocht door autoriteiten in verschillende landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Maleisië en Japan. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde dat Binance in Nederland actief is zonder verplichte registratie, wat concreet betekent dat het bedrijf illegaal bezig is.