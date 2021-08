Deense regering wil einde maken aan langste staking in 50 jaar

De Deense regering wil via een zeldzame ingreep een einde maken aan de langste staking in 50 jaar in het land. De sociaaldemocratische regering wil een eerder afgewezen compromis om de salarissen van verpleegkundigen te verhogen nu via wetgeving geregeld krijgen. Overheidsbemoeienis met geschillen op de arbeidsmarkt is ongebruikelijk in Denemarken.

Het land gaat prat op een arbeidsmarktmodel waarbij werkgevers en vakbonden het via collectieve arbeidsovereenkomsten eens worden over arbeidsvoorwaarden zonder enige politieke inmenging. De staking van ongeveer 5000 Deense verpleegkundigen, sinds juni, heeft er echter toe geleid dat duizenden geplande operaties zijn geannuleerd. Het zal nog zeker twee jaar duren om de ontstane achterstand weg te werken, aldus de regering.

“We kunnen concluderen dat de partijen er niet in zijn geslaagd een oplossing te vinden, wat betekent dat de regering helaas moet ingrijpen”, zei minister van Werkgelegenheid en Gelijkheid Peter Hummelgaard Thomsen. De wetgeving, die door het parlement moet worden goedgekeurd, zal donderdag worden ingediend.

De regering verwacht steun te krijgen van verschillende oppositiepartijen. Twee van de partijen die de regering aan een meerderheid helpen zeiden eerder het voorstel te verwerpen.