Duits ondernemersvertrouwen verder omlaag

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in augustus voor de tweede maand op rij gedaald. Volgens het Duitse onderzoeksinstituut Ifo is met name in de horeca en de toerismebranche sprake van een zwakker vertrouwen, mogelijk vanwege zorgen over de impact van de Delta-variant van het coronavirus op de gang van zaken.

Maar ook in de industrie nam het vertrouwen af door de verwachting dat de vraag de komende maanden zal gaan afzwakken, aldus het Ifo-instituut. Daar spelen ook de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen een rol. In de Duitse detailhandel staat het vertrouwen van ondernemers eveneens onder druk.

De Ifo-index die het vertrouwen meet, kwam voor augustus uit op een stand van 99,4 tegen 100,7 in juli. Dat is nog wel het hoogste niveau sinds april 2019. De graadmeter is na een sterke daling vorig jaar door de pandemie sindsdien sterk gestegen.