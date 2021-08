FloraHolland mag vervoerders van bloemen en planten overnemen

Veilingorganisatie en marktplaats Royal FloraHolland mag drie vervoersbedrijven voor planten en bloemen overnemen. Na uitgebreid onderzoek heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten dat er nog genoeg concurrentie overblijft voor het vervoeren van sierteelt over de weg. FloraHolland begint nu met het samenbrengen van de drie vervoerders De Winter, Van Zaal en Wematrans in het nieuwe bedrijf Floriway.

FloraHolland is niet alleen de coƶperatie van plant- en bloemenkwekers, maar ook het het grootste handels- en veilingplatform van sierteelt wereldwijd. Die functie als machtige partij is volgens de ACM geen reden om de overname tegen te houden, want het zou niet aannemelijk zijn dat FloraHolland de concurrentie kan beperken door de veilingactiviteiten te bundelen met vervoer door Floriway.

Ook gaven kwekers en kopers volgens de toezichthouder aan geen problemen te ervaren als zij willen overstappen naar een andere vervoerder. In eerste instantie was nog niet duidelijk genoeg wat de gevolgen voor de concurrentie waren van de deals, vandaar dat de ACM hier diep in dook.

Volgens de toekomstig directeur van Floriway Toon Vos blijven de afspraken tussen vervoerders en klanten van de bedrijven de komende tijd hetzelfde en zullen klanten ook nog contact houden met hun eigen vervoerder. Pas later gaan de drie bedrijven onder dezelfde naam opereren.