Lidl roept hennepthee terug omdat er te veel wiet in zit

Lidl roept in Nederland een hennepthee terug omdat die een te hoog gehalte bevat van het actieve bestanddeel van wiet. “De consumptie van deze thee kan ongewenste gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals stemmingswisselingen en vermoeidheid”, meldt de van huis uit Duitse supermarktketen. Klanten wordt verzocht de hennepthee van het merk Mogota terug te brengen naar de winkel en niet op te drinken.

In Duitsland maakte Lidl bekend naast thee ook koekjes en eiwitrepen terug te roepen. Ook in die producten werd tetrahydrocannabinol (THC), de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet, aangetroffen. De producten werden gemaakt door de Tsjechische fabrikant Euphoria.

Handel in producten met THC is in veel landen verboden. In Nederland mogen die alleen door coffeeshops worden verkocht.