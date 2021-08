Reuters: VS staan ondanks sancties verkoop chips aan Huawei toe

De Verenigde Staten hebben het Chinese technologieconcern Huawei toestemming gegeven om voor honderden miljoenen dollars chips te kopen in het land, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Huawei staat op een Amerikaanse zwarte lijst voor bedrijven en kan over het algemeen geen chips bij de Amerikanen verkrijgen.

Uit angst voor spionage en nauwe banden van Huawei met de Chinese overheid stelden de VS eerder sancties in tegen het concern. Onderdeel daarvan is een verbod op het verkopen van chips door Amerikaanse bedrijven aan Huawei.

Na een noodgedwongen koerswijziging is het Chinese bedrijf zich de laatste jaren meer gaan richten op het maken van auto-onderdelen. Chips voor de auto-industrie worden over het algemeen als minder geavanceerd gezien, waardoor voor de export ervan mogelijk soepelere regels gelden. Huawei heeft de chips onder meer nodig voor videoschermen en sensoren voor in auto’s.

Een Amerikaanse regeringswoordvoerder kon de toestemming niet bevestigen, maar zei dat de overheid door zal blijven gaan met het beperken van de toegang van Huawei tot goederen en software om de Amerikaanse veiligheid te beschermen.