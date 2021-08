Ruim 7 miljard euro aan schadeclaims na overstromingen Duitsland

De overstromingen in het westen van Duitsland afgelopen juli hebben tot nu toe geleid tot meer dan 7 miljard euro aan schadeclaims, meldt de Duitse verzekeraarsorganisatie GDV.

Ongeveer 6,5 miljard euro van de claims is voor schade aan woningen, inboedels en bedrijven. De rest is voor motorvoertuigen. GDV noemt de overstromingen de meest verwoestende natuurramp in de Duitse geschiedenis.

Vorige maand schatte de Duitse spoorbeheerder Deutsche Bahn de kosten voor het herstel op 1,3 miljard euro. Honderden kilometers spoor, vijftig bruggen en tientallen stations raakten zwaar beschadigd.

Halverwege juli werd het westen van Duitsland, evenals delen van Belgiƫ en de Nederlandse provincie Limburg, getroffen door zwaar weer en daaropvolgende overstromingen. In Duitsland kwamen meer dan 160 mensen om het leven.