Stadsboer PlantLab breidt flink uit in Amsterdam

Stadsboer PlantLab breidt zijn productielocatie in Amsterdam flink uit, tot een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat is de grootte van ruim twee voetbalvelden, waarmee de duurzame teler naar eigen zeggen dagelijks een stad van 100.000 inwoners van in de stad gekweekte groente kan voorzien.

“We gaan onder meer de teelt van tomaten, komkommer, kruiden en verschillende slasoorten opschalen. Zo kunnen we op grotere schaal dan nu leveren”, zegt directeur Michiel Peters. In de voormalige IBM-typemachinefabriek aan de Johan Huizingalaan, tegenwoordig B. Smart City Hub geheten, is nu nog zo’n 4000 vierkante meter ruimte beschikbaar voor het telen van gewassen.

Het in 2010 opgerichte PlantLab heeft een technologie waarmee gewassen als tomaten, komkommers, basilicum en munt onder alle omstandigheden kunnen worden geteeld, bijvoorbeeld midden in een stad zonder enig daglicht. Er worden onder meer speciale lampen ingezet. Door temperatuur-, vocht-, en lichtregulatie bespaart de methode volgens PlantLab 95 procent water en zorgt de gunstige ligging, nabij de ring van Amsterdam, voor minder vervuiling en lagere kosten voor vervoer.

Bij het in Den Bosch opgerichte bedrijf werken ruim tachtig mensen. PlantLab verkoopt zijn producten onder meer aan onlinesupermarkt Picnic en groothandel Van Gelder groente & fruit. Financiële details van de uitbreiding zijn niet naar buiten gebracht. De onderneming is ook actief in het Amerikaanse Indianapolis. Uitbreidingen naar de Bahama’s en Curaçao staan op de planning.