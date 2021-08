Aanslag Kabul drukt Amerikaanse beurzen in het rood

Amerikaanse beleggers zijn geschrokken van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De beurzen doken de min in vlak na de explosies waarbij twaalf Amerikaanse militairen omkwamen. Beleggers waren daarnaast voorzichtig vanwege de aankomende jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve in Jackson Hole, waar mogelijk meer bekend wordt over het monetaire beleid in de Verenigde Staten.

Donderdag waren er zeker twee explosies bij een ingang van de luchthaven van Kabul en een ernaast gelegen hotel. Daarna volgde nog een schietpartij. Inmiddels claimt de radicale beweging Islamitische Staat (IS) achter de aanslag te zitten, waarbij ook tientallen Afghanen zouden zijn omgekomen.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,5 procent op 35.213,12 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4470,00 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde ook met een verlies van 0,6 procent, op 14.945,81 punten.

Om de economie te ondersteunen in crisistijd pompt de Fed al enige tijd tientallen miljarden per maand in het financiĆ«le systeem. Beleggers hopen de komende dagen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed begint met het afbouwen van de steunmaatregelen, ook om oververhitting van de economie te voorkomen. Esther George van de centrale bank in Kansas is een van de Fed-bestuurders die de tijd daar rijp voor acht. Zelfs nu de Delta-variant van het coronavirus voor meer risico’s zorgt zal het afbouwen van de steun volgens haar niet leiden tot een ontsporing van de economie, zo liet ze weten.

Softwarebedrijf Salesforce hoorde bij de stijgers met een plus van bijna 3 procent. De onderneming verhoogde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachtingen voor het hele jaar, geholpen door de positieve effecten van de eerdere miljardenovername van Slack. Dat is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor.

Cosmeticaconcern Coty won verder bijna 15 procent na beter dan verwachte resultaten. Beleggers reageerden eigenlijk niet op een Russische miljoenenboete voor Booking.com. Het moederbedrijf van de hotelboekingssite, Booking Holdings, ging ondanks die straf bijna 1 procent vooruit.

De euro was 1,1754 dollar waard, tegen 1,1761 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 67,88 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 71,55 dollar per vat.