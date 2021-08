Beleggers schrikken van onderzoek naar vermogenstak Deutsche Bank

De Duitse DWS Group is op de beurs in Frankfurt donderdag flink onderuitgegaan. Beleggers reageerden geschokt op berichten over een onderzoek door Amerikaanse en Duitse autoriteiten naar duurzaamheidsclaims van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. Ook de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero was een grote verliezer, wegens tegenvallende resultaten. De belangrijke Europese beurzen sloten licht in de min na recente recordstanden.

DWS Group moest bijna 14 procent aan beurswaarde inleveren en Deutsche Bank leverde ruim 2 procent in. DWS wordt door de autoriteiten onderzocht op verdenking van het overdrijven van duurzaamheidsclaims, meldden zakenkrant The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg. Toezichthouders en de bedrijven zelf weigerden commentaar te geven.

Delivery Hero behoorde met een koersdaling van zo’n 3 procent eveneens tot de verliezers in Frankfurt, waar de DAX-index sloot met een min van 0,4 procent. De maaltijdbezorger heeft de eerste helft van het jaar afgesloten met een groter verlies in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam vooral door de uitgaven aan overnames en andere uitbreidingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde de sessie met een verlies van 0,2 procent op 780,31 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1096,93 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent.

De zorgen over een mogelijke verdere opmars van de Delta-variant van het coronavirus na de vakantieperiode en een sterker dan verwachte daling van het Duitse consumentenvertrouwen drukten de stemming op de markten. Staalconcern ArcelorMittal (min 2,4 procent) was de grootste daler in de AEX. Verlichtingsbedrijf Signify profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse en ging aan kop met een winst van 2,3 procent.

In de MidKap zakte laadpalenfabrikant Alfen, die vrijdag met cijfers komt, bijna 6 procent. Van Lanschot Kempen klom 1,5 procent bij de kleinere fondsen. De vermogensbeheerder boekte fors meer winst in de eerste jaarhelft.

Verder steeg Vivendi een kleine 3 procent in Parijs. Universal Music Group, de muziektak van het Franse mediaconcern, voorziet een verdere omzetgroei dit jaar. Ook verwacht het platenlabel achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish dividend te gaan uitkeren na de geplande beursgang in Amsterdam.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1752 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 67,60 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 71,51 dollar per vat.