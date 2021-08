Beurshandel in teken bijeenkomst centrale bankiers

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die dit jaar vanwege corona opnieuw virtueel zal worden gehouden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) houdt vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. Beleggers zijn met name benieuwd wat de Amerikaanse centralebankpresident zal zeggen over de inflatie, de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel en over de mogelijke afbouw van de coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine minnen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten donderdag overwegend verliezen zien. In Zuid-Korea werd de rente voor het eerst in bijna drie jaar verhoogd. Het land is daarmee de eerste grote economie die sinds de uitbraak van de coronapandemie de rente weer heeft opgeschroefd om de oplopende inflatie in te dammen en oververhitting van de economie tegen te gaan.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en de maker van statiegeldsystemen Envipco kwamen nog met cijfers. Van Lanschot Kempen zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors stijgen. Envipco boekte in het tweede kwartaal een flinke omzetgroei en wist het verlies terug te dringen.

Arcadis kondigde aan het contract als voorkeursleverancier van milieudiensten aan verfconcern AkzoNobel met drie jaar te hebben verlengd. Het advies- en ingenieursbureau helpt onder meer met werkzaamheden rond het sluiten, verbeteren en verplaatsen van bedrijfslocaties van AkzoNobel. Ook levert het bedrijf diensten op het gebied van milieubeheer, energiebesparing, duurzaamheid en watergebruik.

Ook Shell staat in het nieuws. Het olie- en gasconcern gaat volgens het AD groene stroom en gas leveren aan Nederlandse consumenten. De energie is afkomstig van Nederlandse wind- en zonneparken. Shell gaat de concurrentie aan met Eneco, Essent en Vattenfall en hoopt eind dit jaar de eerste klanten te verwelkomen.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 781,93 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent hoger op 34.405,50 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq wonnen 0,2 procent.

De euro was 1,1765 dollar waard, tegen 1,1752 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 68,02 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 72,06 dollar per vat.