CBS: door corona minder snelgroeiende bedrijven

Als gevolg van de coronacrisis waren er afgelopen jaar aanzienlijk minder snelgroeiende bedrijven. Het ging om een afname met 17 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de horeca daalde het aantal snelle groeiers.

Een bedrijf is snelgroeiend als het drie jaar op rij het personeelsbestand met minimaal 10 procent uitbreidt. Bovendien moet een bedrijf al zeker tien personeelsleden hebben om mee te worden gerekend. Overnames tellen wel mee als uitbreiding, fusies niet, bepaalde het CBS. Aan die regels voldeden afgelopen jaar ongeveer 9900 bedrijven. Een jaar eerder waren dat er nog 11.800.

De meeste snelgroeiende ondernemingen zijn de kleine bedrijven met maximaal vijftig mensen in dienst. Van die groep bedrijven zijn er de meeste en het is relatief makkelijk om 10 procent te groeien. Bij de middelgrote bedrijven, tot 250 personeelsleden, is het aandeel snelle groeiers evenwel het hoogst met ongeveer 18 procent.

Bij de horeca waren er 40 procent minder bedrijven die het personeelsbestand jaar op jaar snel uitbreidden, wat logisch is gezien de langdurige sluiting van grote delen van deze sector vanwege coronamaatregelen. Desondanks waren er nog veel restaurants te vinden die aan de eisen voldeden.

Alleen softwareontwikkelaars en kinderopvanglocaties waren er in absolute aantallen meer die rap groeiden. Ook bij uitzendbureaus nam het aantal snelgroeiende bedrijven sterk af. Eén branche in de top tien wist wel meer snelgroeiende bedrijven te behalen. Dat waren de IT-adviseurs. Bij de overgang naar thuiswerken waren hun diensten in zwang.