Computerfabrikant HP voelt zich in groei geremd door chiptekort

Computer- en printerfabrikant HP Inc. had afgelopen kwartaal veel last van het wereldwijde chiptekort. Daardoor lukt het het Amerikaanse bedrijf niet om ten volle te profiteren van de grote vraag naar computers van de laatste tijd.

De omzet dikte op jaarbasis met 7 procent aan tot 15,3 miljard dollar. Daarmee wist HP Inc niet aan de verwachtingen te voldoen van analisten. Die hadden in doorsnee op 15,9 miljard dollar aan opbrengsten gerekend. “We hadden meer kunnen groeien als er geen tekort aan onderdelen was”, aldus topman Enrique Lores.

Wel slaagde HP Inc. erin om meer winst in de boeken te zetten dan kenners voor mogelijk hadden gehouden. Onder de streep bleef 1,1 miljard dollar over, ruim de helft meer dan een jaar terug. Ook toonde de onderneming zich optimistisch in haar vooruitzichten voor de winst. Daarbij speelt mee dat HP Inc. door de sterke vraag hogere prijzen voor computers en andere apparatuur kan rekenen.