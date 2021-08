Coronazorgen en daling Duits vertrouwen drukken op beurzen

De Europese aandelenbeurzen vielen donderdag terug van de recente recordstanden. De zorgen over een mogelijke verdere opmars van de Delta-variant van het coronavirus na de vakantieperiode en een sterker dan verwachte daling van het Duitse consumentenvertrouwen drukten de stemming op de markten.

Daarnaast werd uitgekeken naar de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. Beleggers zijn vooral benieuwd wat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag zal zeggen over een mogelijke afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 777,98 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1096,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Fintechbedrijf Adyen (min 1,6 procent) was de grootste daler in de AEX. Ook de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML stonden in de staartgroep met minnen tot 1,5 procent. Verlichtingsbedrijf Signify profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse en ging aan kop met een winst van 3 procent. Verzekeraar ASR zette de opmars voort na de sterke resultaten van woensdag en won 1,5 procent. Heineken verloor 0,3 procent. Distell liet bij de presentatie van zijn resultaten weten dat de Nederlandse bierbrouwer nog altijd gesprekken voert over een overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern.

In de MidKap zakte laadpalenfabrikant Alfen, die vrijdag met cijfers komt, 3 procent. Van Lanschot Kempen klom 1,5 procent. De vermogensbeheerder boekte fors meer winst in de eerste jaarhelft. De maker van statiegeldsystemen Envipco wist het kwartaalverlies terug te dringen en won 1 procent.

In Frankfurt ging DWS Group 12,5 procent onderuit. De Amerikaanse autoriteiten zijn volgens zakenkrant The Wall Street Journal een onderzoek begonnen naar de vermogensbeheertak van Deutsche Bank (min 1,7 procent) vanwege een te rooskleurig beeld over zijn duurzame beleggingen.

Vivendi steeg 4 procent in Parijs. Universal Music Group, de muziektak van het Franse mediaconcern, voorziet een verdere omzetgroei dit jaar. Ook verwacht het platenlabel achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish dividend te gaan uitkeren na de geplande beursgang in Amsterdam. Bouygues won 1,6 procent. Het Franse bouw- en mediaconglomeraat schroefde zijn verwachting voor het hele jaar op.

De euro was 1,1765 dollar waard, tegen 1,1752 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 67,57 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 71,55 dollar per vat.