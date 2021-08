Damrak lager in afwachting Jackson Hole-bijeenkomst

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag omlaag. Beleggers namen geen risico in afwachting van de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. Die zal vanwege corona opnieuw virtueel zijn. De markten zijn vooral benieuwd wat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag zal zeggen over een mogelijke afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 778,35 punten. Eerder deze week sloot de hoofdindex nog op een recordniveau. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1097,75 punten. De graadmeters in Londen en Parijs verloren 0,4 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,5 procent na een sterker dan verwachte afname van het Duitse consumentenvertrouwen.

Beleggers keken ook naar Zuid-Korea, waar de rente voor het eerst in bijna drie jaar werd verhoogd. Het land is daarmee de eerste grote economie die sinds de uitbraak van de coronapandemie de rente weer heeft opgeschroefd om de oplopende inflatie in te dammen en oververhitting van de economie tegen te gaan.

Staalproducent ArcelorMittal en chipbedrijf ASML waren de grootste dalers in de AEX met verliezen van 1,9 en 1,7 procent. Heineken verloor 0,6 procent. De bierbrouwer is nog altijd met Distell in gesprek over een overname. Dat liet het Zuid-Afrikaanse drankenconcern weten bij de presentatie van zijn resultaten. Sinds die gesprekken in mei uitlekten, is er wel voortgang geboekt. Voor het einde van september verwacht het bedrijf meer te kunnen melden. Verlichtingsbedrijf Signify (plus 1,2 procent) ging aan kop dankzij een adviesverhoging door Credit Suisse.

Van Lanschot Kempen klom 2 procent. De vermogensbeheerder zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors stijgen. De maker van statiegeldsystemen Envipco wist het verlies in het tweede kwartaal terug te dringen en werd beloond met een koerswinst van 8,6 procent.

In Frankfurt kelderde DWS Group 9 procent. De Amerikaanse autoriteiten zijn volgens zakenkrant The Wall Street Journal een onderzoek begonnen naar de vermogensbeheertak van Deutsche Bank vanwege een te rooskleurig beeld over zijn duurzame beleggingen. In Parijs won Bouygues 0,8 procent. Het Franse bouw- en mediaconglomeraat schroefde zijn verwachting voor het hele jaar op.

De euro was 1,1764 dollar waard, tegen 1,1752 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 67,79 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 71,80 dollar per vat.