Heineken en Distell nog altijd niet eens over overname

Bierbrouwer Heineken is nog altijd met Distell in gesprek over een overname. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse drankenconcern bekendgemaakt bij de presentatie van zijn resultaten. Sinds die gesprekken in mei uitlekten, is er wel voortgang geboekt. Toch zijn er nog een aantal punten waarover wordt gepraat.

Distell maakte verder bekend voorlopig geen dividend uit te keren. Ook dat hangt samen met de overnamegesprekken. Voor het einde van september verwacht het bedrijf meer te kunnen melden.

Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en Savanna Cider, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht.

Het Zuid-Afrikaanse drankenconcern schrijft op zijn site 4400 werknemers in dienst te hebben. Afgelopen boekjaar draaide het bedrijf een omzet van zo’n 28 miljard rand, omgerekend 1,6 miljard euro. Een overname van Distell zou de belangrijkste deal voor Heineken worden sinds 2018, toen het een samenwerkingsverband aanging met China Resources Beer.