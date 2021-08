Investeerder HAL rekent op hogere winst na grote brillendeal

De beursgenoteerde investeerder HAL rekent dit jaar op een “significant” hogere winst dan vorig jaar. HAL verkocht onlangs namelijk zijn meerderheidsbelang in het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, bekend van keten Pearle. Die deal, waar veel om was te doen, levert HAL een boekwinst op van ongeveer 3,5 miljard euro.

De deelneming in GrandVision ging over naar brillenconcern EssilorLuxottica. Lange tijd dreigde de overname niet door te gaan. Het Frans-Italiaanse bedrijf achter brillenmerken als Ray-Ban en Oakley beschuldigde HAL en GrandVision ervan afspraken uit de koopovereenkomst te hebben geschonden toen de coronapandemie toesloeg. Dat zou onder andere bij het aanvragen van overheidssteun zijn gebeurd. Met de deal was voor HAL in totaal ongeveer 5,5 miljard euro gemoeid.

HAL profiteerde in het eerste halfjaar nog van betere resultaten bij GrandVision. De boekwinst van de verkoop wordt pas verrekend in de cijfers over de tweede jaarhelft. Ook werden de resultaten de laatste tijd gestuwd door de prestaties van onder meer baggerconcern Boskalis en maritiem dienstverlener SBM Offshore, waarin HAL minderheidsbelangen heeft. Daardoor ging in de eerste helft van het jaar een nettowinst van 599 miljoen euro in de boeken, tegen 89 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Toen stonden de resultaten nog flink onder druk door de uitbraak van de coronacrisis.