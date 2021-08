Nikkei sluit nipt hoger, Zuid-Korea verhoogt rente

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag nipt hoger gesloten. Beleggers namen geen grote risico’s in afwachting van de belangrijke Jackson Hole-bijeenkomst van de centrale bankiers, die later op de dag begint. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die vrijdag een toespraak zal houden. Daarbij zal er met name op worden gelet of Powell iets zegt over wanneer de Federal Reserve zal gaan beginnen met de afbouw van de coronasteun. In Zuid-Korea werd de rente voor het eerst in bijna drie jaar verhoogd.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent in de plus op 27.742,29 punten. Toshiba klom dik 1 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is het Amerikaanse technologieconcern Western Digital in vergevorderde gesprekken met chipbedrijf Kioxia over een fusie. Het Japanse Kioxia is de voormalige chiptak van technologieconcern Toshiba, dat nog een belang heeft van ruim 40 procent in het bedrijf. De deal zou een waarde hebben van 20 miljard dollar (zo’n 17 miljard euro).

De Kospi in Seoul noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. De Zuid-Koreaanse centrale bank verhoogde de rente met 25 basispunten tot 0,75 procent. Zuid-Korea is daarmee de eerste grote economie die sinds de uitbraak van de coronapandemie de rente weer heeft opgeschroefd om de oplopende inflatie in te dammen en oververhitting van de economie tegen te gaan. Daarnaast vormen de sterke stijging van de huizenprijzen en de oplopende schulden van huishoudens een bedreiging voor de financiƫle stabiliteit in het land.

Ook de Chinese beurzen verloren terrein. De graadmeter in Shanghai daalde 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent. Het Chinese internetconcern Tencent verloor 0,6 procent en webwinkelbedrijf Alibaba daalde 1,8 procent. In Taiwan klom TSMC 1,5 procent. De grootste chipproducent ter wereld lijkt van plan zijn prijzen voor chips met 10 tot 20 procent te verhogen vanwege de aanhoudende sterke vraag naar chips.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent. Qantas steeg 3 procent tot het hoogste niveau sinds april. De Australische luchtvaartmaatschappij wist het verlies in het afgelopen boekjaar terug te dringen en hoopt vanaf december weer te kunnen vliegen naar landen met een hoge vaccinatiegraad.