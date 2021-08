Notulen bevestigen dat ECB nog niet denkt aan afbouwen steun

De Europese Centrale Bank (ECB) denkt echt nog niet aan het afbouwen van steunmaatregelen. Dit maken economen van ING op uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de centrale bank. De stukken wijzen er volgens de kenners ook op dat een ruime meerderheid van de beleidsbepalers de nieuwe strategie van de ECB serieus neemt en daar naar handelt.

ECB-president Christine Lagarde hintte na afloop van de vergadering in juli al op een langdurigere steun voor de economie van de eurozone om het herstel uit de coronacrisis te stutten. Ze benadrukte dat ze het ok√© vond als de inflatie tijdelijk wat hoger uitkomt. Zo’n situatie hoefde er volgens haar niet direct te leiden tot het stoppen met de steun. De ECB pompt maandelijks nog altijd miljarden in de economie van de eurozone en de rentetarieven bevinden zich op een historisch laag niveau.

Volgens de economen van ING laten de notulen zien dat er op de bijeenkomst een zeer intensief debat is gevoerd over de uitvoering van de nieuwe strategie. De ECB kondigde eerder vorige maand namelijk een strategiewijziging aan. Daarbij is het inflatiedoel voor de eurozone veranderd van ‘dichtbij, maar lager dan 2 procent’ naar ‘2 procent’. Die opwaartse bijstelling lijkt de beleidsmakers van de ECB wat meer ruimte te bieden om met de opgelopen inflatie om te gaan.

De kenners bij ING geven aan dat de ECB hiermee een verdere ‘Dovish-shift’ in gang heeft gezet. Daarmee doelen ze op de tweestrijd bij centrale banken tussen zogeheten duiven en haviken. Centrale bankiers die als duiven te boek staan zijn over het algemeen voorstander van een rekkelijker monetair beleid, waarbij rentetarieven laag worden gehouden om economische groei te stimuleren. Met deze koers onderscheidt de ECB zich van de Amerikaanse Federal Reserve, waar de discussie nu vooral gaat over het beste moment om te stoppen met steun.