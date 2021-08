Overnames en uitbreiding zorgen voor groter verlies Delivery Hero

Maaltijdbezorger Delivery Hero heeft de eerste helft van het jaar afgesloten met een groter verlies in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam vooral door de uitgaven aan overnames en andere uitbreidingsplannen, aldus het concern in zijn cijferupdate.

Delivery Hero sloot het halfjaar af met een verlies van ruim 918 miljoen euro. Dit resultaat kwam een jaar eerder nog uit op min 448 miljoen euro. Naast overnames en uitbreiding was het bedrijf ook meer geld kwijt aan IT. Dan gaat het volgens Delivery Hero met name om onderzoek en ontwikkelingsuitgaven voor lokale platformen en ondersteunende diensten. Tegenover het verlies stond wel een omzet die ruimschoots verdubbelde tot bijna 2,5 miljard euro.

Delivery Hero had eerder deze maand zijn financiële doelen voor het hele jaar al verhoogd. Daarbij meldde het bedrijf dat mensen nog altijd volop gebruikmaken van de mogelijkheid om thuis eten te laten bezorgen, ook nu crisismaatregelen steeds meer worden afgebouwd. Het aantal bestellingen nam ook fors toe.

De onderneming is in Duitsland ook begonnen met de verdere uitrol van haar merk Foodpanda, dat ook boodschappen bezorgt. Na Berlijn moet Foodpanda actief worden in steden als Hamburg, München en Frankfurt. Eerder had Delivery Hero zijn Duitse activiteiten aan Just Eat Takeaway verkocht, maar na enkele jaren afwezigheid op zijn thuismarkt keerde het bedrijf er dit jaar terug.