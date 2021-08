Pas in januari weer meer personeel Wereldbank welkom op kantoor

De Wereldbank stelt een grootschalige terugkeer van medewerkers naar kantoor uit tot januari. De bedoeling van ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking was eigenlijk om vanaf 7 september weer voor 50 procent van de capaciteit personeel toe te laten op het hoofdkantoor in Washington DC. Een toenemend aantal besmettingen met de Delta-variant in de VS gooit roet in het eten.

“We geloven dat deze beslissing het beste is voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers”, luidt het bericht van de Wereldbank aan het personeel. Bij een van zijn onderdelen, de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, werken 12.500 mensen, waarvan 55 procent in de Amerikaanse hoofdstad.

Bijvoorbeeld Apple kondigde eerder deze maand al aan op zijn vroegst volgend jaar weer meer mensen op de Amerikaanse kantoren toe te laten. Andere bedrijven als Google en Facebook hebben een vaccinatieplicht aangekondigd. Luchtvaartmaatschappij Delta Airlines kwam met een maandelijkse boete van 200 dollar (170 euro) voor niet-gevaccineerd personeel.