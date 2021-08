Regering-Biden werkt met techsector aan cyberveiligheid

De Amerikaanse regering komt met nieuwe richtlijnen om de veiligheid van de technologische toeleveringsketen te verbeteren. Daarbij deed president Joe Biden een beroep op leidinggevenden in de private sector om de lat wat betreft cyberveiligheid hoger te leggen.

Biden sprak in het Witte Huis met leidinggevenden van grote techbedrijven en uit de financiĆ«le sector. Daarbij gaven de bedrijven aan meer te zullen doen aan de groeiende dreiging van cyberaanvallen die de Amerikaanse economie raken. “De federale overheid kan deze uitdaging niet alleen aan”, zei Biden tegen de leidinggevenden in de East Room. “Jullie hebben de macht, de capaciteit en de verantwoordelijkheid, denk ik, om de lat voor cyberveiligheid hoger te leggen.”

Na de bijeenkomst zei het Witte Huis dat het National Institute of Standards and Technology (NIST) met de sector en andere partners gaat werken aan nieuwe richtlijnen voor het bouwen van veilige technologie. Ook gelden de richtsnoeren voor het beoordelen van de veiligheid van technologie, waaronder zogeheten open source software, waarbij gebruikers onder andere de mogelijkheid hebben om software te verbeteren en te verspreiden.

Onder meer Microsoft, Google en Coalition, een aanbieder van cyberverzekeringen, hebben toegezegd deel te nemen aan het nieuwe, door het NIST geleide initiatief. Microsoft kondigde ook aan de komende jaren 20 miljard dollar (17 miljard euro) te investeren in cyberveiligheid. Dat is vier keer meer dan het eerder van plan was.

Cyberbeveiliging staat hoog op de agenda van de regering-Biden na een reeks geruchtmakende aanvallen op verschillende bedrijven. Die aanvallen hadden gevolgen voor onder andere de brandstof- en voedselvoorziening.